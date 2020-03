Instagram, Milan in prima linea: «Costruiamo ponti, non muri»

Il Milan continua la propria campagna social promuovendo oggi più che mai quei valori che da sempre hanno contraddistinto il club

Il Milan continua la propria campagna social promuovendo oggi più che mai quei valori che da sempre hanno contraddistinto il club. Attraverso il proprio canale Instagram il Milan mandato un messaggio chiaro contro il razzismo e contro chi vorrebbe alzare i muri per un illusorio senso di sicurezza: «Building bridges takes us further than building walls» compare nel post, al fianco di una citazione di Joseph Fort Newton.