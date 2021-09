Inghilterra, convocato Tomori per le sfide con Andorra ed Ungheria

Fikayo Tomori convocato dal ct inglese Southgate per le sfide della nazionale dei Tre Leoni contro Andorra ed Ungheria

Fikayo Tomori presente nella lista di Gareth Southgate per le sfide dell’Inghilterra contro Andorra (9 ottobre) ed Ungheria (12 ottobre) valide per le qualificazioni ai Mondiali. Il difensore del Milan torna dunque del ritorno in nazionale due anni dopo l’ultima convocazione.