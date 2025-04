Infortunio Walker, prossimi giorni decisivi! Dialogo con Conceicao, c’è quell’obiettivo nel mirino

Condividi via email

Infortunio Walker, i prossimi giorni saranno decisivi per capire quando potrà rientrare l’inglese: nel mirino il derby di Coppa Italia contro l’Inter

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan c’è grande attenzione anche alle condizioni di Kyle Walker. Il terzino inglese, operatosi settimana scorsa al gomito e indisponibile per la gara poi vinta dai rossoneri 0-4 ad Udine, ha messo nel mirino la sfida di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 23 aprile.

In questo senso i prossimi giorni saranno decisivi: in ogni caso Walker, se dovesse saltare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà nuovamente a disposizione di Conceicao tra la gara col Venezia e quella col Genoa.