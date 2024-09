MN24 – Infortunio Thiaw, ANCHE IL TEDESCO lavora a parte: le ultime sulle sue CONDIZIONI FISICHE

MN24 – Infortunio Thiaw, ANCHE IL TEDESCO lavora a parte: le ultime sulle CONDIZIONI FISICHE del rossonero

Non arrivano ottime notizie da Milanello. Malick Thiaw, così come Alvaro Morata, si è allenato oggi ancora a parte. In ottica Venezia sabato sera, dunque, regna ancora incertezza sulla presenza del difensore tedesco.

In ogni caso, comunque, Paulo Fonseca ha pronte le alternative. In difesa, infatti, giocheranno due tra Tomori, Pavlovic e Gabbia. L’ex difensore dello Shalke 04 non dovrebbe tardare a rientrare: il Milan ha grande bisogno di lui