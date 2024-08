Infortunio Thiaw, PROBLEMI per il difensore rossonero! Le CONDIZIONI e cosa filtra verso Lazio Milan ULTIME - Milan News 24

Infortunio Thiaw, PROBLEMI per il difensore rossonero! Le CONDIZIONI e cosa filtra verso la Lazio. Le ULTIME e tutti i dettagli

Non arrivano buone notizie per il Milan in vista della trasferta contro la Lazio. Come riportato dal giornalista Luca Bianchin su X, Thiaw è in dubbio per la sfida a causa di una lieve distorsione alla caviglia.

PAROLE – «Malick Thiaw è a rischio per la Lazio. Lieve distorsione alla caviglia nell’allenamento di ieri: nulla di preoccupante, starà fermo un paio di giorni e verrà valutato tra giovedì e venerdì. Il Milan a Roma dovrebbe comunque giocare con Tomori e Pavlovic».