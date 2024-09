MN24 – Infortunio Thiaw, il tedesco PREOCCUPA Fonseca? La novità da Milanello SPIAZZA i tifosi

Infortunio Thiaw, il difensore centrale tedesco preoccupa Fonseca? Ancora lavoro personalizzato in vista del Liverpool

Come appreso dalla nostra redazione, Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan, ha lavorato ancora a parte in vista della sfida contro il Liverpool di martedì in Champions League.

Ancora lavoro personalizzato e individuale per il classe 2002 che è fermo dalla vigilia della trasferta contro la Lazio all’Olimpico. Da capire nella rifinitura di domani se Thiaw tornerà in gruppo per essere almeno in panchina nella sfida contro la squadra di Slot.