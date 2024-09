MN24 – Infortunio Thiaw: la DECISIONE sul difensore per Milan Venezia. Cosa filtra alla vigilia del match di Serie A

Con ogni probabilità Thiaw non farà parte della lista dei convocati di Fonseca per Milan Venezia di domani.

In base a quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il difensore non ha recuperato dall’infortunio rimediato già prima del match con la Lazio (distorsione alla caviglia). Thiaw durante la sosta ha lavorato per ritrovare la condizione, ma alla vigilia della partita di Serie A le probabilità di una sua convocazione sono vicine allo zero.