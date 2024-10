Infortunio Sportiello, Fonseca lo recupera! Decisione presa, cosa filtra verso l’Udinese

Infortunio Sportiello, Fonseca recupera il secondo portiere rossonero: l’ex Atalanta andrà in panchina contro l’Udinese

Come riferito da Tuttosport, trovano conferma le ultime voci in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Marco Sportiello. Il portiere, infortunatosi gravemente alla mano nel corso dell’ultima estate, è finalmente recuperato.

L’ex Atalanta andrà in panchina nella sfida odierna contro l’Udinese a San Siro: Maignan ritrova il suo importante vice, decisivo nel finale della scorsa stagione durante l’infortunio del francese. Fonseca ritrova un’importante pedina.