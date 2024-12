Infortunio Pulisic, l’ultima notizia allarma Fonseca in vista della Roma! Le novità da Milanello

Infortunio Pulisic, l’ultimo aggiornamento allarma Fonseca in vista della sfida contro la Roma: ancora lavoro differenziato

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio per quanto riguarda l’avvicinamento del Milan di Paulo Fonseca alla sfida di domani sera a San Siro contro la Roma.

Milan, ancora lavoro differenziato per Pulisic: l’esterno rossonero rischia di non essere convocato per la sfida contro la Roma. Al momento l’ipotesi più probabile è che l’americano rientri per la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juve.