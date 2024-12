Infortunio Pulisic, l’americano vede la Roma! Svolta a Milanello, tutti i dettagli

Infortunio Pulisic, l’esterno americano è vicinissimo al rientro e ha messo nel mirino la gara di domenica contro la Roma

Importante aggiornamento fornito da Alfredo Pedullà sulla situazione infortunati in casa Milan a pochi giorni dalla sfida contro la Roma. Le ultime:

PAROLE – «Oggi il Milan è tornato a lavorare al centro sportivo di Milanello agli ordini di Paulo Fonseca dopo i tre giorni di pausa natalizia concessi dallo stesso tecnico, dal 23 al 25 dicembre. I rossoneri iniziano a guardare alla prossima sfida, in programma domenica 29 dicembre, contro la Roma a San Siro (ore 20.45). Paulo Fonseca con ogni probabilità ritroverà quantomeno dalla panchina Christian Pulisic contro la Roma: un recupero non da poco, l’americano ha svolto lavoro personalizzato e si punta a recuperarlo per la sfida con i giallorossi».