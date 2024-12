Infortunio Pulisic, spunta un possibilità sul ritorno in campo dell’americano: cosa filtra sul recupero del giocatore del Milan

Pulisic dovrà saltare anche la partita col Verona di venerdì sera a causa dell’infortunio rimediato durante la sfida con l’Atalanta. Il 2024 del giocatore del Milan, però, potrebbe non essere finito.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, c’è una possibilità che l’americano possa recuperare per la partita con la Roma del 29 dicembre. In alternativa proverà ad esserci con la Juve in Supercoppa Italiana il 3 gennaio.