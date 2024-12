Infortunio Pulisic, Milan prudente: massima cautela, ecco quando può rientrare l’americano. Scenario da incubo

Infortunio Pulisic, massima cautela in casa Milan dopo il problema al polpaccio dell’esterno americano: nel mirino c’è la Roma

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan c’è grande preoccupazione per quanto riguarda le condizioni di Pulisic dopo il problema al polpaccio.

“Captain America” farà nuovi esami la prossima settimana, ma è chiaro che il Milan dovrà fare a meno di lui almeno nelle prossime tre gare, ovvero Stella Rossa (domani), Genoa (domenica) e Verona (20 dicembre). I test della prossima settimana serviranno a capire l’evolversi dell’infortunio: se verrà confermata la lieve lesione, Pulisic potrebbe rientrare domenica 29 dicembre per Milan-Roma, mettendo così nel mirino la semifinale della Supercoppa italiana a Riad contro la Juventus in programma il 3 gennaio. Diversamente, se il decorso sarà più lungo – e il polpaccio notoriamente è una zona molto delicata -, l’americano potrebbe rischiare di saltare l’impegno in Arabia.