Infortunio Pulisic, l’americano RECUPERA e torna allenarsi IN GRUPPO: cosa filtra verso Milan Torino. Le ULTIME sulle sue condizioni

Buone notizie per Paulo Fonseca in vista della sfida di sabato tra Milan e Torino, con Christian Pulisic che è tornato a lavorare regolarmente col gruppo dopo l’infortunio rimediato in allenamento.

Il giocatore aveva subito una botta al piede che non gli ha permesso di scendere in campo martedì sera nell’ultima amichevole estiva contro il Monza. La sua presenza sabato tra i convocati di Fonseca per la prima gara ufficiale della stagione contro il Torino non è in dubbio.