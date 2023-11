Infortunio Pulisic, c'è una novità: l'americano salta Lecce ma...

Infortunio Pulisic, l’esterno americano precauzionalmente salterà il Lecce ma potrebbe anche non rispondere alla chiamata della Nazionale

Come riferito da Tuttosport, c’è stato un grosso sospiro di sollievo in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Christian Pulisic.

Il calciatore contro il PSG ha subito solo un affaticamento: precauzionalmente l’americano salterà il Lecce ma la novità e che potrebbe rinunciare anche alla convocazione della propria Nazionale. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.