Infortunio Morata, Ordine ATTACCA: «Chi non saprà fare questa cosa andrà incontro a GUAI SERI»

Franco Ordine ha commentato così l’infortunio di Alvaro Morata, con l’attaccante del Milan che tornerà dopo la sosta

Grana Alvaro Morata per il Milan, con l’attaccante spagnolo che – causa infortunio – salterà gli impegni con Parma e Lazio per poi tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. Questo il pensiero su X di Franco Ordine.

PAROLE – «Dimostrazione elementare di come si debba gestire una rosa completata a puntate: se arrivi 4 giorni prima dal mini-riposo post europeo non puoi giocare subito mezz’ora tirata sui nervi. Chi non saprà farlo andrà incontro a guai seri».