Infortunio Morata, la notizia dalla Spagna preoccupa il Milan! Cosa è successo – VIDEO

Infortunio Morata, l’attaccante è tornato oggi ad allenarsi con la Nazionale spagnola nonostante il recente trauma cranico

Arrivano dalla Spagna importanti novità sulle condizioni di Alvaro Morata, attaccante e leader del Milan.

❄️ Aprieta el frío en Las Rozas en el entrenamiento de la @SEFutbol.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/pVEIa2IBcf — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 13, 2024

Oggi in un video pubblicato direttamente dall’account X della Nazionale Campione d’Europa, il numero 7 del Milan compare vestito in tenuta da allenamento mentre scende in campo con i suoi compagni. Da capire se giocherà la prima partita con la Danimarca, in programma venerdì. Le prossime ore saranno decisive.