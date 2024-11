Infortunio Morata, idee diverse tra Milan e Spagna: Fonseca richiama al protocollo

Infortunio Morata, idee diverse tra Milan e Spagna: Paulo Fonseca richiama al protocollo e va contro il ct De la Fuente

Come riporta Tuttosport, non è finita la situazione sull’infortunio di Alvaro Morata. Paulo Fonseca richiama al protocollo in conferenza stampa e va contro la convocazione da parte della Spagna del ct De la Fuente dell’attaccante del Milan. Così scrive il giornale:

PAROLE – «Morata, sempre se avrà l’ok per volare, lunedì si recherà a Las Rozas de Madrid, il comune dove la nazionale spagnola prepara le sue partite. Verrà visitato dai medici della Federazione che nel frattempo avranno ricevuto tutta la documentazione da parte dello staff medico del Milan».