MN24 – Infortunio Morata, c’è una NOVITÀ in vista della RIPRESA degli ALLENAMENTI: cosa succederà a Milanello

C’è una novità molto importante per il Milan per quanto riguarda l’infortunio di Alvaro Morata

Come appreso dalla nostra redazione, Alvaro Morata è pronto a rientrare in gruppo a Milanello. L’attaccante spagnolo del Milan, assente nelle ultime settimane per infortunio, si unirà ai compagni lunedì, pronto a dare il suo contributo in vista dei prossimi impegni cruciali.

Dopo la sfida contro il Venezia, il Milan affronterà il Liverpool in Champions League e l’attesissimo derby contro l’Inter. Il recupero di Morata, centravanti di esperienza e talento, rappresenta un’arma in più per Fonseca e i suoi ragazzi.