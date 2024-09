Infortunio Morata, FONSECA fa CHIAREZZA sull’attaccante: l’annuncio verso il LECCE. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha annunciato che Alvaro Morata è alle prese con un problema fisico. Di seguito le parole del tecnico del Milan in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante ex Atletico Madrid.

LE PAROLE DI FONSECA – «Morata è convocato, aspettiamo domani per vedere se giocherà. Non sappiamo se possiamo usarlo domani anche se non voglio prendere rischi di perderlo per più tempo»