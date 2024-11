Infortunio Morata, l’annuncio di De La Fuente: «Sta facendo dei test e…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Alvaro Morata, a causa di un trauma cranico, non è potuto scendere in campo nella trasferta a Cagliari, pareggiata 3-3 dal Milan. Nonostante ciò, però, il CT della Spagna De La Fuente ha scelto di convocarlo in Nazionale. Di seguito le sue parole a margine di un evento.

INFORTUNIO MORATA – «Si sta sottoponendo a dei test e li sta superando. Se non si evidenzieranno problemi resterà con noi. Per ora sta andando tutto bene»