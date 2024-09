Infortunio Thiaw, lavoro DIFFERENZIATO per il difensore, ma la SPERANZA è QUESTA

Il calciatore del Milan Malick Thiaw punta a un celere rientro dopo l’infortunio: obiettivo convocazione contro il Venezia

Malick Thiaw, difensore del Milan, sta lavorando duramente per recuperare dall’infortunio e spera di poter rientrare almeno tra i convocati per la partita di sabato contro il Venezia. Nonostante abbia svolto lavoro differenziato negli ultimi due allenamenti, la seduta di questa mattina sarà decisiva per valutare le sue condizioni e capire se potrà essere a disposizione di mister Fonseca.

Il rientro di Thiaw sarebbe importante per il Milan, che nelle prossime settimane affronterà impegni cruciali come l’esordio in Champions League contro il Liverpool e il derby contro l’Inter.