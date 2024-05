Infortunio Maignan, OTTIME notizie per il portiere! INDISCREZIONE dalla Francia, cosa sta succedendo

Infortunio Maignan, ottime notizie dalla Francia: il portiere non dovrà saltare il prossimo Europeo. I dettagli

Come riportato da Telefoot, arrivano buone indicazioni dalla Francia per Mike Maignan, portiere del Milan infortunatosi ad un dito della mano prima della gara contro la Salernitana giocata ieri sera.

Mercoledì il classe ’95 è atteso nel ritiro della Francia per procedere col percorso di recupero già cominciato a Milanello. Da capire se Maignan sarà al 100% per l’esordio della Nazionale di Deschamps il prossimo 23 giugno ma la sua partecipazione alla Rassegna Iridata non è in dubbio.