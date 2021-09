Infortunio Immobile, ha lasciato la Nazionale: le condizioni verso il Milan

A rischio il match tra Milan e Lazio per Ciro Immobile? L’attaccante ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare

Ciro Immobile ha lasciato il ritiro della Nazionale. L’attaccante della Lazio, che oggi non si è allenato nella rifinitura pre Italia-Lituania, ha riportato un affaticamento muscolare e salterà così il prossimo impegno azzurro.

Immobile ora potrebbe essere a rischio anche per il match contro il Milan di domenica sera. L’attaccante dovrà recuperare in tempo per la partita di San Siro.