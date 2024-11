MN24 – Infortunio Gabbia, le ultime sul difensore: la novità da Milanello

Infortunio Gabbia, il difensore centrale non si sta allenando in gruppo: lavoro in palestra per il centrale classe ’99

Come appreso dalla nostra redazione, prosegue a Milanello la preparazione del Milan in vista della sfida di domani contro il Real Madrid in Champions League.

Dalle nostre informazioni, non si sta allenando in gruppo Matteo Gabbia, ancora out per un problema muscolare. Il difensore italiano sta svolgendo un lavoro personalizzato in palestra e ha messo nel mirino per il rientro la gara contro la Juve dopo la sosta.