MN24 – Infortunio Gabbia, ecco cosa filtra sul difensore. Con l’Udinese è aperto il ballottaggio

Infortunio Gabbia, fastidio muscolare per il difensore che salterà la gara con l’Udinese: al suo posto uno tra Thiaw e Pavlovic

Come appreso dalla nostra redazione, Matteo Gabbia, difensore del Milan fresco di convocazione in Nazionale, salterà la sfida di oggi contro l’Udinese a San Siro per un fastidio muscolare per il quale non si vogliono correre rischi.

Al suo posto è aperto il ballottaggio tra Thiaw e Pavlovic con il tedesco al momento avanti. A sinistra ci sarà Terracciano mentre a destra giostrerà Emerson Royal. Milan-Udinese si avvicina.