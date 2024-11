Infortunio Gabbia, fissato il rientro! Due le ipotesi sul tavolo, gli aggiornamenti

Infortunio Gabbia, fissato il rientro del difensore italiano: nel mirino il Cagliari o la prima partita dopo la sosta per le Nazionali

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan si stanno facendo attente valutazioni sul rientro di Matteo Gabbia, infortunatosi prima della gara poi persa contro il Napoli.

Il classe ’99 ha messo nel mirino la gara contro il Cagliari anche se, per non correre rischi inutili, i rossoneri potrebbero decidere di farlo rientrare per la prima gara dopo la prossima sosta delle Nazionali.