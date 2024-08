Infortunio Florenzi, il messaggio AL MIELE del Milan dopo l’INTERVENTO al ginocchio riuscito – FOTO

Nella giornata di oggi Alessandro Florenzi si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio per via del grave infortunio rimediato nell’amichevole negli USA contro il Manchester City. Operazione perfettamente riuscita, ora comincia il periodo di riabilitazione. Il Milan, attraverso il proprio profilo X ufficiale, ha voluto mandare un bellissimo messaggio di incoraggiamento e vicinanza nei confronti del proprio terzino.

Daje Ale! Can't wait till you're back on the field ❤🖤@Florenzi #SempreMilan pic.twitter.com/sKiy7oFupv