Infortunio Emerson Royal, lungo stop per il difensore del Milan: le ultime sulle tempistiche

Condividi via email

Infortunio Emerson Royal, tempi di recupero piuttosto lunghi per il terzino del Milan! Problemi anche sul mercato

Emerson Royal ha riportato un infortunio al polpaccio dopo pochi minuti nel corso di Milan–Girona. Per il terzino si tratterebbe di un problema piuttosto grave, infatti potrebbe stare fermo ai box per almeno 2 mesi.

Brutte notizie per i rossoneri, uno stop così lungo potrebbe complicare qualsiasi operazione di calciomercato in uscita per l’ex Tottenham. Considerando anche la sua volontà di rimanere a Milano, difficilmente partirà a gennaio.