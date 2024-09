Infortunio Calhanoglu, l’ex Milan RECUPERA per il derby? Le PAROLE non lasciano dubbi

Infortunio Calhanoglu, l’ex Milan recupera per il derby del prossimo 22 settembre? Le parole del turco non lasciano dubbi

Intervenuto ai microfoni dell’emittente turca TV8.5, Hakan Calhanoglu, ex Milan e attuale centrocampista dell’Inter, ha dichiarato:

PAROLE – «Sto meglio, ho riposato per quattro giorni e spero di giocare nella prossima partita. Sappiamo che i nostri tifosi ci sosterranno, speriamo di vincerla. La nomination per il Pallone d’Oro? Sono molto felice. Come giocatori vogliamo sempre rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi. So che è difficile riuscire a vincere, ma per me è un onore anche soltanto essere in quella lista».