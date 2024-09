Infortunio Calabria, piano STABILITO con Fonseca! FISSATO il rientro, ci sarà per QUELLA partita

Infortunio Calabria, piano stabilito con Fonseca: out contro il Lecce, l’italiano ci sarà già martedì contro il Bayer Leverkusen

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan è stato stabilito il piano di rientro di Davide Calabria, infortunatosi alla vigilia del derby poi vinto contro l’Inter. Nessuno vuole correre rischi eccessivi e per questo il capitano salterà anche la gara di questa sera contro il Lecce.

L’obiettivo è tornare a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di martedì in Champions League contro il Bayer Leverkusen.