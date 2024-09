Infortunio Bennacer, LE ULTIMISSIME sui tempi di RECUPERO: brutte notizie per FONSECA. Tutti i dettagli sul centrocampista

Pessime notizie per l’allenatore del Milan Paulo Fonseca. Quest’oggi Bennacer ha rimediato un problema fisico con la sua nazionale in allenamento, che lo ha costretto a dare forfait per la prossima partita in programma.

Come spiega Gianluca Di Marzio si tratta di un problema al polpaccio. La sua presenza contro il Venezia è a forte rischio, così come quella per il derby contro l’Inter e il Liverpool. A breve il centrocampista si sottoporrà ad esami più specifici.