Infortunio Barella, il centrocampista salta il derby col Milan? Le ultime

Infortunio Barella, attimi di paura in casa nerazzurra: il centrocampista può saltare il derby con il Milan? La situazione

Attimi di spavento e paura al Via Del Mare di Lecce, dove l‘Inter di Inzaghi sta vincendo 4-0 sulla squadra di Giampaolo. Dopo un contrasto con Dorgu, il neo entrato, Barella, è rimasto a terra toccandosi il ginocchio. Preoccupazione tra tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto per i tifosi nerazzurri, che sono rimasti con il nodo in gola per qualche minuto cercando di capire di più sulla situazione

Dopo l’uscita dal campo, allarme rientrato, con Barella, che ha stretto i denti ed è tornato sul terreno di gioco. Da monitorare comunque le sue condizioni in vista del Milan.