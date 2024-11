Infortunio Abraham, notizia a sorpresa in vista del Real Madrid: tifosi completamente spiazzati

Infortunio Abraham, il centravanti inglese, in panchina sabato sera contro il Monza, ci sarà anche a Madrid grazie ad un tutore

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham, attaccante del Milan, in panchina sabato sera contro il Monza, sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca anche domani sera contro il Real Madrid in Champions League.

L’ex attaccante della Roma, grazie ad un particolare tutore per la spalla, partirà dalla panchina ma potrà sicuramente dare una mano a gara in corso.