Infortunio Abraham, Fonseca spera: cosa filtra sul rientro dell’attaccante inglese dopo il problema alla spalla rimediato contro l’Udinese

L’infortunio di Abraham alla spalla rimediato contro l’Udinese a pochi minuti dal suo ingresso in campo non permetterà all’attaccante inglese di giocare oggi Milan Brugge di Champions League.

La speranza di Fonseca, come riporta Tuttosport, è quella di avere Tammy a disposizione per la sfida di sabato contro il Bologna. Abraham, quindi, sarà monitorato di giorno in giorno per valutare la sua convocazione o meno.