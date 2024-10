Infortunio Abraham, pesante indiscrezione verso il Bologna! Ecco cosa filtra sull’inglese

Infortunio Abraham, c’è pessimismo per il recupero dell’inglese in vista della gara contro il Bologna: le ultime sul centravanti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non è affatto scontato che Tammy Abraham riesca a recuperare per la sfida di sabato alle 18 tra Milan e Bologna in trasferta.

Presente a San Siro ieri sera per assistere alla vittoria dei suoi compagni contro il Brugge, al termine della gara a microfoni spenti Abraham ha confessato di provare ancora dolore alla spalla infortunata contro l’Udinese e di essere abbastanza pessimista sulla convocazione per Bologna. Prossimi giorni decisivi.