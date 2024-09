MN24 – Infortunio Calabria, le ULTIME sul terzino rossonero AGITANO Fonseca: cosa FILTRA in vista del Lecce

Infortunio Calabria, ancora lavoro personalizzato per il terzino e capitano rossonero: verso la non convocazione per il Lecce

Come appreso dalla nostra redazione, Davide Calabria, capitano del Milan, ha svolto anche oggi lavoro personalizzato a Milanello dopo aver saltato il derby di domenica scorsa contro l’Inter.

Paulo Fonseca non ha intenzione di correre rischi anche in vista delle prossime gare tra Champions League e campionato e quindi è quasi sicuro che Calabria non verrà convocato per la sfida di domani contro il Lecce a San Siro.