MN24 – Infortunati Milan, novità IMPORTANTE: appuntamento a Milanello, TUTTI i dettagli in casa rossonera. Le ultimissime

Il Milan, durante la sosta nazionali, sta continuando a lavorare duramente. Come appreso dalla nostra redazione, per quanto riguarda gli infortunati, ci sono dei nuovi aggiornamenti.

Thiaw, Florenzi, Sportiello e Morata sono a Milanello anche oggi per proseguire il loro piano personalizzato per il rientro in campo. Per Morata e Thiaw il recupero è imminente, per Florenzi e Sportiello i tempi invece sono più lunghi come comunicato dal club precedentemente. Questi sono gli ultimi aggiornamenti da Milanello.