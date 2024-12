Infortunati Milan, situazione da monitorare: il dato è migliore dell’anno scorso

Infortunati Milan, Paulo Fonseca è tranquillo sul tema: situazione totalmente sotto controllo rispetto alla scorsa stagione con Pioli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è tranquillo per quanto riguarda il tema legato agli infortuni in casa rossonera.

Milan, le due settimane terribili dell’infermeria. Ma un anno fa era (molto) peggio. Nel 2° tempo di Verona, Fonseca aveva fuori 10 giocatori. Tra Roma e Juve però ne rientreranno diversi. Rispetto alla scorsa stagione la situazione nel complesso resta sotto controllo.