Infortunati Milan, recupero impossibile! Loro tre saltano la Supercoppa Italiana, tegola pesante per Fonseca

Infortunati Milan, Loftus-Cheek, Musah e Okafor sono destinati a saltare l’impegno in Supercoppa Italiana ad inizio gennaio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione alla situazione legata all’infermeria in vista dei prossimi impegni, in particolare quello in Supercoppa Italiana contro Juve, Inter e Atalanta.

Difficile riavere per questo impegno di Arabia Saubita Loftus-Chek, Musah e Okafor: l’inglese è out per una lesione al bicipite femorale destro, nei prossimi giorni si sottoporrà ad un nuovo esame per valutare come procede la guarigione, ma servirà probabilmente un miracolo per vederlo in campo contro i bianconeri. Stesso discorso anche per l’americano e lo svizzero: la sensazione è che entrambi dovranno vedersi la Supercoppa dalla tribuna.