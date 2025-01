Infortunati Milan, valutazioni in corso per Conceicao: il tecnico ha due speranze precise, Juve avvisata

Infortunati Milan, Conceicao spera nel completo recupero di Leao e Pulisic per la sfida di venerdì contro la Juve: le ultime

Atterrato ieri sera a Riyad, il Milan di Sergio Conceicao svolgerà oggi il primo allenamento in vista della semifinale di Supercoppa Italiana in programma venerdì 3 gennaio alle 20 contro la Juve.

Il tecnico, che ieri mattina si è presentato in conferenza stampa, valuterà le condizioni di Rafael Leao in vista della sfida del 3 gennaio alla Juventus, sperando poi nel completo recupero di Pulisic, il quale ieri, nella seduta di Milanello, si è allenato in gruppo.