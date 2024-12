MN24 – Infortunati Milan, solo due restano a Milanello! Le ultime su Leao e Pulisic

Infortunati Milan, rossoneri in partenza per l’Arabia Saudita in vista della Supercoppa Italiana: out solo Okafor e Chukwueze

Come appreso da Milannews24, il Milan, dopo la conferenza stampa di presentazione di Sergio Conceicao come nuovo allenatore del club rossonero, è in partenza per l’Arabia Saudita.

Sul pullman non ha preso posto Samuel Chukwueze che rimane a Milano dopo l’infortunio di domenica sera contro la Roma, così come Okafor. Ci sono invece Rafael Leao e Christian Pulisic che saranno valutati nelle prossime ore dal Milan direttamente in Arabia.