Infortunati Milan, Fonseca perplesso! Quel comportamento non gli è andato giù, a Milanello può aprirsi il caso

Infortunati Milan, Fonseca perplesso da Luka Jovic: incomprensibile la gestione del serbo rispetto alle proprie condizioni fisiche

In casa Milan può aprirsi clamorosamente il caso legato alle condizioni fisiche di Luka Jovic.

Il serbo è, di fatto, out dai convocati di Fonseca dallo scorso 6 ottobre, quando si era fermato prima del match di Firenze contro la Fiorentina per un sovraccarico al pube. Tornato ad allenarsi con i compagni dopo Madrid, si è poi fermato di nuovo, sempre per lo stesso problema al pube, rendendolo indisponibile per la trasferta di Cagliari. Tutto ciò, però non gli ha impedito di essere comunque inserito tra i convocati dalla Serbia per i prossimi impegni di Nations League.