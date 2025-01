Infortunati Milan, Conceicao sorride! Fissato il rientro, ci sarà per quelle partite

Condividi via email

Infortunati Milan, Sergio Conceicao può sorridere: Alessandro Florenzi vede il rientro in campo. Mirino puntato sul mese di marzo

Come riferito da calciomercato.com, Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha fissato il rientro in Serie A per il mese di marzo:

PAROLE – «Alessandro Florenzi ha subito un grave infortunio al ginocchio destro. Dopo un contrasto conj Erling Haaland nella pre-season, è stato necessario sostituirlo immediatamente e gli accertamenti nei giorni seguenti hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore associata a una lesione del menisco laterale. Dopo l’operazione chirurigca, il terzino romano si è messo subito a lavorare, stando sempre vicino al gruppo e ora vede la luce: il rientro in campo è previsto a marzo».