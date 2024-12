Infortunati Milan, Fonseca sorride: lui rientra e rinnova? La novità

Infortunati Milan, Paulo Fonseca sorride: Alessandro Florenzi punta al rientro a marzo. E può riaprirsi il discorso rinnovo

Potrebbe esserci un clamoroso intreccio tra la questione infortunati e il prossimo calciomercato Milan.

Come riferito da Tuttosport, Alessandro Florenzi ha tutta l’intenzione di tornare in campo in questa stagione. Il terzino del Milan infatti, fermo da questa estate per il problema al ginocchio, ha messo nel mirino il mese di marzo come possibile periodo del ritorno in campo dopo il lungo stop. E i rossoneri potrebbero decidere di rinnovargli anche il contratto fino al 2026.