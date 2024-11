Infortunati Milan, Bianchin fa chiarezza: «Il mese cerchiato in rosso è gennaio. Vi spiego»

Infortunati Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al rientro di Ismael Bennacer: le dichiarazioni

Ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto in casa Milan sull’infortunio di Ismael Bennacer. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Io penso che entro un mese lo rivediamo con i compagni, lo rivediamo in campo, però poi bisogna tornare a essere in condizione per giocare una partita importante. Quindi io ho sempre saputo fine gennaio».