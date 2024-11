Infortunati Milan, Fonseca sorpreso dall’ultima novità! Rientro prima del previsto, non se lo aspettava nessuno

Infortunati Milan, Paulo Fonseca gongola per le condizioni di Ismael Bennacer: l’algerino può rientrare a fine gennaio

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan si stanno monitorando con grande attenzione le condizioni di Ismael Bennacer.

Il giocatore si trova ora al caldo del Qatar a lavorare con un preparatore dedicato. Tra circa un mese, l’algerino comincerà ad allenarsi a Milanello con sessioni personalizzate, per poi inserirsi in gruppo a inizio gennaio. L’obiettivo dello staff medico milanista è di rimetterlo a disposizione di Fonseca per fine gennaio.