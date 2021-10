Infermeria Milan: le ultime su Ibrahimovic, Daniel Maldini e Messias

Infermeria Milan: Zlatan Ibrahimovic salterà certamente la sfida con l’Hellas Verona, dubbi per Daniel Maldini, mentre Messias…

Zlatan Ibrahimovic salterà il match contro l’Hellas Verona ma potrebbe farcela per la sfida di Oporto contro i lusitani biancoblu in Champions League.

Da verificate i tempi anche per Daniel Maldini ma l’infiammazione al tendine rotuleo non sembrerebbe grave, anzi il giovanissimo talento potrebbe tornare a disposizione anch’egli per il Porto.

Out almeno un mese, invece, Messias. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra.