Indagine Ultras Milan, si ALLUNGA la questione STADIO! Tutto BLOCCATO fin quando non verrà fatta LUCE sulla vicenda. La situazione

Come riporta La Repubblica questa mattina, l’indagine relativa agli ultras di Milan e Inter non aiuta neanche la questione riguardante il nuovo stadio. I due club sono ritenuti, per il momento, parte lesa ma i pm stanno visionando tutti i fascicoli per fare più luce sulla vicenda.

Nelle ultime settimane le due squadre avevano rifiutato un intervento di ristrutturazione di San Siro ma si erano dette aperte per discutere dell’idea iniziale di abbattimento del Meazza e costruzione di un nuovo stadio in prossimità. Adesso tutto torna a bloccarsi e le tempistiche si allungheranno notevolmente.