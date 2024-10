Indagine Ultras Milan, Marotta SCENDE in campo! QUESTA la difesa dell’Inter, i DETTAGLI

Indagine Ultras Milan, Marotta scende in campo: questa la difesa dell’Inter in merito all’inchiesta scoppiato negli ultimi giorni

Il Corriere della Sera stamani si sofferma su quella che dovrebbe essere la linea difensiva di Inter e Milan nell’inchiesta ultras. Il club nerazzurro parte da un assunto incontrovertibile: «Noi non siamo indagati». Di più, si sentono parte lesa, come ha affermato il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, quando lunedì ha definito le società «soggetti danneggiati». E da Viale della Liberazione si fa notare che allo stato attuale nessun tesserato ha nemmeno ricevuto avvisi di convocazione per sentito quale teste. Del resto l’Inter, lungi dal sottovalutare il fenomeno, ha avviato da tempo continue interlocuzioni con la Procura alla quale ha prodotto il 30 aprile una memoria difensiva: la mossa si era resa opportuna anche sulla scorta degli allarmi lanciato dalle autorità e ripresi dai giornali concernenti fatti di infiltrazione criminale nel tifo organizzato.

