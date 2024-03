Indagine Milan, in America non ci credono: gli statunitensi hanno reagito così alla notizia

Indagine Milan, in America non ci credono: così hanno reagito gli statunitensi alla notizia. Le ultime sui rossoneri

La notizia della settimana, con la perquisizione della Finanza a Casa Milan, è arrivata anche in America. Ecco le reazioni di alcuni finanzieri statunitensi, riportate da Repubblica.

COMMENTI – «C’è qualcosa che non quadra. Se le autorità non dimostreranno di avere la pistola fumante, ne va di mezzo la credibilità dell’Italia nell’attirare investimenti esteri l’invasione della Guardia di Finanza per sequestrare documenti in un’azienda che resta privata non dà molta sicurezza. Prima la minaccia di tassare gli eccessi nei profitti bancari, come se quei profitti non sostenessero fondi pensione e dunque i cittadini, poi modifiche mai sentite a vantaggio degli azionisti di minoranza. Poi le difficoltà di KKR con il suo investimento in comunicazione e infine oggi questo attacco a due fondi che godono di prestigio».